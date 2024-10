XNL Family: vista guidata interattiva e gratuita per adulti e bambini

Una visita guidata interattiva, a misura di adulti e bambini, alle mostre allestite nelle gallerie di XNL Arte e al palazzo Ex-Enel che le ospita.

È la proposta di XNL Arte per sabato 12 ottobre alle 17.00, in occasione della ventesima giornata del Contemporaneo che Amaci (Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani) dal 2005 dedica all’arte del nostro tempo e al suo pubblico.

Sotto la guida esperta della coordinatrice dei progetti Arte, Cinzia Cassinari, grandi e piccoli saranno accompagnati nell’esplorazione attiva e partecipata degli spazi espositivi, lungo un percorso interattivo che si concentrerà su alcuni temi delle mostre allestite nelle gallerie.

il programma

Si parte dalla video installazione Centauro e dai disegni su plexiglass di Valentina Furian, protagonisti di Sul Guardare Atto 4°/Notti bianche a cura di Paola Nicolin. Una mostra che pone al centro la figura del cavallo, da sempre oggetto di indagine da parte degli artisti di tutti i tempi e che ancora oggi affascina per la sua complessità esecutiva e per i numerosi rimandi simbolici connessi alla sua iconografia: figura mitologica a metà fra essere umano e animale è anche racconto di vita, morte, memoria, forza, dinamismo, celebrazione del potere ma anche dei momenti di incontro tra culture ed epoche diverse.

Si prosegue alla scoperta delle fanzine dell’editoria underground messe in scena dalla mostra Out Of The Grid. Italian zine 1978-2006 allestita al primo piano, e si conclude ammirando – con tanto di binocolo da veri esploratori – le architetture Liberty del palazzo Ex-Enel e i suoi splendidi dipinti allegorici sul tema dell’Agricoltura commissionati nel 1928 a Luciano Ricchetti e che, ancora oggi, decorano lo scalone d’onore. Grazie all’ausilio del binocolo, ai piccoli partecipanti sarà chiesto di andare a caccia dei dettagli più insoliti, dei particolari nascosti e di osservare le immagini in modo inedito, per poi descriverle e raccontarle.

le info per partecipare

Per partecipare alla visita gratuita per famiglie della durata di un’ora è necessario prenotarsi inviando una mail a [email protected]. I posti sono limitati.

La proposta di visite guidate per tutti, e in particolare per il pubblico adulto, proseguirà nelle settimane successive – sempre a carattere gratuito ma con prenotazione obbligatoria – per esplorare e approfondire i temi delle esposizioni Sul guardare / Atto 4° / Notti bianche / Valentina Furian e Out Of The Grid. Italian zine 1978-2006.

il calendario delle visite

Le visite saranno di sabato e di domenica, sempre dalle 17.00 alle 18.00, condotte dalla direttrice di XNL Arte, Paola Nicolin, e dalla coordinatrice dei progetti Arte, Cinzia Cassinari, nelle seguenti date: domenica 27 ottobre, sabato 9 novembre, domenica 24 novembre e domenica 15 dicembre.