XNL: quattro visite guidate speciali alla scoperta delle mostre contemporanee

Si aprono oggi, mercoledì 16 ottobre, le prenotazioni per il nuovo ciclo di visite guidate gratuite, rivolte al pubblico adulto e alle famiglie, che arricchisce l’offerta formativa di XNL Arte in occasione delle mostre d’autunno ideate per gli spazi dedicati all’arte: la prima personale in un’istituzione italiana dell’artista Valentina Furian, un viaggio sul tema del cavallo cominciato dalle sculture equestri del Mochi, e il progetto sulle fanzine autoprodotte Out of the Grid. Italian zine 1978–2006. Post–movimento pre–internet3.0 a cura di Dafne Boggeri.

Condotte dalla direttrice di XNL Arte Piacenza, Paola Nicolin, e dalla coordinatrice dei progetti Arte Cinzia Cassinari, le visite proposte – quattro appuntamenti da ottobre a dicembre, nei pomeriggi di sabato o domenica – sono ideate per facilitare l’approccio ai linguaggi dell’arte contemporanea e sollecitare il dialogo con i visitatori, che saranno accompagnati alla scoperta delle esposizioni e anche della storia dell’edificio storico che le ospita, un tempo sede degli uffici Enel.

Le speciali visite guidate, a partecipazione gratuita con prenotazione, avranno durata di un’ora con ritrovo in XNL alle ore 17 e le date in programma sono domenica 27 ottobre, sabato 9 novembre, domenica 24 novembre, domenica 15 dicembre. I posti sono limitati, per prenotarsi occorre scrivere all’indirizzo mail [email protected].

Le mostre sono aperte al pubblico dal venerdì alla domenica con orario continuato dalle 10.30 alle 19.30.

IL CALENDARIO DELLE VISITE

Domenica 27 ottobre

Sabato 9 novembre ore 17

Domenica 24 novembre ore 17

Domenica 15 dicembre ore 17

IL PERCORSO DI VISITA

Si comincia con un viaggio nel buio e nel suono, con il quarto e ultimo atto del progetto Sul Guardare, cura di Paola Nicolin, che vede protagoniste le opere di Valentina Furian: i suoi disegni su plexiglass e l’opera-video principale – Centauro – che sviluppa un viaggio cominciato dalle sculture equestri del Mochi in Piazza Cavalli a Piacenza in un dialogo ideale con i Musei civici di Palazzo Farnese, proseguito come ricerca sulla rappresentazione del cavallo, sulle forme di potere nel rapporto tra essere animale e umano, tra preda e predatore.

La visita prosegue al primo piano, con l’esposizione dedicata alla scena delle autoproduzioni editoriali italiane dopo l’esperienza dell’editoria underground di movimento e prima dell’evoluzione tentacolare dell’algoritmo e che dà visibilità a quei movimenti autonomi e di rottura che hanno anticipato tante tematiche ancora oggi al centro dell’attualità. La mostra parte da una ricerca dell’artista Dafne Boggeri, realizzata in collaborazione con SPRINT e le associazioni non profit O’ e Galattica.

Il percorso si conclude con un breve excursus sulla storia del palazzo Ex-Enel e l’analisi dei suoi splendidi dipinti allegorici sul tema dell’Agricoltura commissionati nel 1928 a Luciano Ricchetti e che, ancora oggi, decorano lo scalone d’onore.