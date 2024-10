Teatro, danza e lirica: seconda edizione del bando Sistema Cultura Piacenza 2024

Spettacoli di teatro, danza e musica lirica in città e in provincia: ieri mattina in conferenza stampa al Salone Pierluigi di Palazzo Farnese, è stato presentato il cartellone di Sistema Cultura Piacenza 2024, la seconda edizione del bando comunale che tra ottobre e dicembre vedrà diverse realtà artistiche del territorio lavorare in sinergia per arricchire l’offerta culturale della città e della periferia.

“Quest’anno il bando ha messo a disposizione 20mila euro – spiega l’assessore alla cultura Christian Fiazza -. L’anno scorso erano 40mila perché il bando includeva anche un contributo per il Festival della Nebbia che quest’anno ha un bando a parte. L’obiettivo di Sistema Piacenza è sempre quello di promuovere il lavoro in rete e la sinergia tra associazioni ed enti”.

Le compagnie piacentine ChezActors, Quarta Parete e Tadam e la compagnia Teatro Picci, insieme all’organizzazione di Piacenza Kultur Dom APS, metteranno in scena sei spettacoli teatrali dedicati all’infanzia e al pubblico delle famiglie (all’interno della seconda edizione della rassegna Periferici Teatro) in sei diverse frazioni della città.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 17.00: gli ChezActors saranno in scena con “I racconti di Giana”, domenica prossima alla parrocchia della Sacra Famiglia e il 26 ottobre a Sant’Antonio, Quarta Parete con “Un viaggio da favola” – ispirato alle Favole al Telefono di Gianni Rodari – il 27 ottobre a Quarto e il 17 novembre a Borgotrebbia.

Il 3 novembre Francesca Picci porterà “L’albero delle storie” a Pittolo, mentre il 10 novembre Tadam sarà in scena con uno spettacolo di arte performativa a I Vaccari.

Il Centro Artistico Musicale San Lorenzo porterà invece in scena “La magia di Verdi nelle note del Natale”, a dicembre nella cappella ducale di Palazzo Farnese. Tornerà anche quest’anno lo spettacolo de “La danza delle Rondini Farnesiane” dell’Accademia di danza Domenichino da Piacenza, il 20 dicembre a Palazzo Farnese.

Novità di quest’anno sarà lo spettacolo di CollettivoDieci, InnerSwan, il 23 dicembre al Farnese. Uno spettacolo ispirato al Lago dei Cigni che si addentra nella psicologia umana.