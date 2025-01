Il futuro è adesso! Sì, ma con calma: spettacolo del Liceo Gioia ai Filodrammatici

Riflettere sul futuro è importante. Ce lo ricordano i ragazzi della classe 3^ E del Liceo Scientifico Gioia di Piacenza, che, con un pizzico di ironia, porteranno in scena lo spettacolo “Il futuro è adesso! Sì, ma con calma” alle 20.30 di venerdì 17 gennaio al Teatro Filodrammatici e non più al Teatro Gioia come inizialmente previsto.

Lo spettacolo è il prodotto finale del laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Nicola Cavallari.

Il progetto è nato dalla consolidata collaborazione tra l’Istituto guidato da Cristina Capra e il centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj.

I protagonisti in scena saranno Alberto Folco Anelli, Andrea Bersani, Anita Bignami, Letizia Brambilla, Matilde Breviglieri, Giada Cutri, Chiara Cutrona, Stefano Ferrari, Alfonso Giovanni Foppiani, Asia Garilli, Sokhna Gueye, Viola Lecardi, Sofia Peretti, Elena Poli, Paola Rebecchi, Jenny Ke Ren Sun.

“Il futuro è adesso” è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Nicola Cavallari. La parte tecnica è curata da Marco Gigliotti (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista). Nel progetto, possibile grazie alla collaborazione della Dirigente Liceo “Gioia” professoressa Cristina Capra e della referente per le attività teatrali dell’istituto professoressa Alessandra Tacchini, la 3^ E del Liceo Scientifico è stata seguita dalla professoressa Elisabetta Peruzzi con la disponibilità di tutti gli insegnanti della classe.