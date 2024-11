Arrampicata, Savina Nicelli pensa a Los Angeles: “Le Olimpiadi sogno possibile”

Piacenza potrebbe avere una sua “bandiera” nell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Los Angeles. È Savina Nicelli, 20enne di talento delle Fiamme Oro che ha stilato un bilancio dell’annata appena conclusa ai microfoni di “Zona Sport” su Telelibertà.

“Purtroppo non ho fatto tante gare a causa di parecchi infortuni – ha detto – però ho comunque conquistato due secondi posti in Coppa Italia e nel campionato italiano Senior, sto migliorando e il lavoro svolto continua a dare i suoi frutti”.

Se diciamo invece Los Angeles? “Se continuo a migliorare ci posso provare e spero di riuscirci – le sue parole – per ora penso a fare più gare e avere maggiore esperienza internazionale”.

Nemmeno Mattia Favari dell’Atletica Piacenza, protagonista della seconda parte del programma, trema di fronte al sogno olimpico. “Sono il massimo obiettivo – il suo punto di vista – io punto a quello però prima ci saranno altri passi da fare tra i quali vincere i campionati italiani”.

Storia curiosa la sua, da terzino nel Podenzano è passato alla velocità nei 100 e 200 metri, “passione nata per caso, il mio punto di forza era lo scatto e per questo ho provato l’atletica riuscendo a qualificarmi per gli italiani”.

Adesso il ventenne è uno dei “gioielli” più preziosi dell’associazione piacentina, come lo ha definito il presidente Fabrizio Dallavalle: “Ha battuto i record provinciali che duravano da anni e fatto ottime cose ai regionali e agli italiani, stagione davvero molto positiva come del resto per tutta l’Atletica Piacenza”.

Ultima parte dedicata a Crossfit Piacenza con il titolare Riccardo Bassani e il coach Marco Maduli. “La nostra realtà è nata 10 anni fa, Piacenza ci ha accolto benissimo e ora abbiamo tanti appassionati di questa disciplina del benessere” ha evidenziato Bassani. C’è però anche una parte agonistica sottolineata da Maduli, “gare di livello nazionale alle quali noi parteciperemo con una ventina di atleti che vogliono mettersi in gioco”.