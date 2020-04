Mano d’artista: videolezioni con il professor Maffini. Bambini entusiasti

La mano come simbolo di aiuto disegnata e colorata dai più piccoli. E’ un’invasione di mani quella arrivata all’insegnante di arte Alfonso Maffini, che, tra le altre, collabora anche con la biblioteca per ragazzi Giana Anguissola di Piacenza. Niente lezioni frontali da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus e così, il docente piacentino ha proseguito il progetto su Youtube dove molti bambini attendono con trepidazione la pubblicazione dei nuovi video.

Maffini attraverso i filmati racconta i più celebri pittori del Novecento che hanno rivoluzionato il modo di fare arte e aiuta gli alunni a dipingere una mano in base alla tecnica dell’artista appena illustrato. I bambini si cimentano con la pittura di Wharol, Pollock, Dalì, Mondrian, Frida Kahlo imparando ad amare il mondo dell’arte, preziosa via di fuga dalla realtà che ci impone divieti e distanze (per il bene di tutti). Per molti genitori, l’attività del professor Maffini, trascinata da una grande passione per il proprio lavoro, è un esempio di “buona scuola”.