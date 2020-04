Biffi Gusto e Corte Biffi, spesa e piatti gourmet a casa: “Ancora più vicini alle famiglie”

“Come molte aziende in questo periodo, anche noi ci siamo “riconvertiti” per far fronte al coronavirus. Abbiamo scelto di offrire un servizio in più alle persone che vivono sul nostro territorio, in un momento difficile come questo, sperando di fare cosa gradita non solo ai nostri clienti abituali, ma anche a chi in questo momento sceglie di affidarsi a noi per avere prodotti di qualità e piatti cucinati da uno chef di grande esperienza. Il tutto con la garanzia della massima sicurezza per tutti, consumatori e professionisti»: così Alessandro Bozzini, responsabile Marketing e Communication di Formec Biffi, illustra i nuovi servizi che da oggi l’azienda di San Rocco mette a disposizione degli abitanti di Piacenza e Lodi.

Una frontiera nuova, quella del delivery, nata durante l’emergenza Covid19 grazie all’impegno della direzione, di tutto il personale dell’azienda e dello chef resident Emiliano Arcelloni.

Da sottolineare che la “riconversione” riguarda Corte Biffi, la location di eventi di San Rocco Al Porto, e Biffi Gusto, ovvero il negozio ad esso collegato, che in queste settimane non hanno potuto proseguire il normale svolgimento delle proprie attività. Formec Biffi invece, l’azienda che si occupa della produzione di salse e sughi per la grande distribuzione, non ha mai interrotto il proprio lavoro, come chiarisce Bozzini: “Seppure con tanti sacrifici, abbiamo continuato a lavorare per far arrivare nei supermercati, nei negozi e sulle tavole i nostri prodotti, per far fronte alle esigenze delle famiglie e del nostro Paese”.

Biffi Gusto: spesa a domicilio e apertura al pubblico

Le novità partono dalla spesa a domicilio, da effettuare tra i prodotti a disposizione nella bella boutique: una spesa che può comprendere naturalmente i tanti prodotti del vasto “catalogo” Biffi, prodotti d’eccellenza da sempre apprezzatissimi a livello non solo locale, ma conosciuti internazionalmente come prodotti di altissima qualità. Ma nella Boutique si trovano anche tanti prodotti alimentari accuratamente selezionati da Biffi Gusto per la propria clientela: referenze di pregio, particolari e dal design ricercato, in linea con il livello qualitativo dei prodotti Biffi.

Vino, succhi di frutta, ma anche dolci, confetture, olio, pasta: tutto ciò che serve, in questi giorni, per preparare pranzi e cene equilibrati e pieni di gusto. La varietà di alimentari a disposizione è consultabile all’indirizzo http://www.cortebiffi.it/biffi-gusto/: qui i clienti potranno controllare ciò che l’azienda offre per la loro spesa, per poi prenotare al numero 0377-454029 e concordare le modalità di consegna.

E a partire da oggi Biffi Gusto riapre al pubblico con orari ridotti rispetto a quelli usuali, sarà quindi possibile fare la spesa in autonomia: un ambiente creato appositamente per perdersi nei meandri del gusto, una vera e propria boutique dei sapori, spaziosa e con “chicche” nazionali e non solo.

Per garantire la sicurezza di tutti e rispettare le disposizioni del Governo in materia di distanze e igiene, sarà preferibile accedere allo spazio della vendita al dettaglio prenotandosi al numero 0377-454077: in questo modo il personale sarà in grado di scaglionare gli accessi e permettere a tutti di godere di un momento piacevole come quello della spesa in tutta tranquillità.

Delivery di piatti gourmet di Corte Biffi con lo Chef Arcelloni

Ma gli interessati potranno anche ordinare gli stessi piatti che potrebbero gustare durante uno degli eventi enogastronomici di Corte Biffi.

“Lo chef Emiliano Arcelloni mette a disposizione il suo estro e la sua creatività, oltre alle capacità acquistate negli anni ai fornelli, per chi desideri ricevere a casa propria un pasto completo fatto di piatti gourmet, dai sapori genuini e che fanno della ricerca e della bontà i propri punti di forza”.

Un menù gastronomico ricchissimo e con proposte che soddisfano davvero tutti i gusti, e che soprattutto cambierà ogni settimana: su questa pagina https://www.facebook.com/CorteBiffi/ potete consultare quello a disposizione da oggi. Una volta scelte le portate desiderate, potrete ordinare al numero 388-3537732. È possibile ordinare fino alle ore 22 del giorno prima della consegna desiderata, per un ordine minimo di 50 euro, al quale verrà aggiunto in omaggio uno dei pregiati sughi Biffi.

La mission aziendale

Da sempre Biffi ha un’attenzione particolare per il welfare e l’etica aziendale, sia nei confronti del pubblico che dei propri dipendenti: la sede aziendale infatti è un luogo dedicato tanto al lavoro quanto al benessere, in cui i diversi spazi diventano, a seconda delle esigenze, sale corsi, locali per la degustazione, auditorium per seminari o locali che è possibile prenotare per eventi aziendali o privati, immersi in tantissimo verde. Anche la divulgazione e la tutela dell’arte sono tra gli aspetti che più stanno a cuore all’azienda, che lo dimostra grazie allo spazio dedicato alle mostre di arte contemporanea nel cuore della città di Piacenza, la galleria Biffi Arte, e nella stessa sede, dove trovano spazio periodicamente opere di artisti locali e non.

“Questa “trasformazione” delle nostre attività è sicuramente un impegno notevole, ma che abbiamo deciso di compiere per aiutare a modo nostro il territorio. Vogliamo essere, come sempre e in questi giorni ancora di più, un punto di riferimento per la comunità – conclude Bozzini – aiutando chi non può uscire in autonomia per fare la spesa e chi ha delle difficoltà nel preparare i pasti, ma anche chi vuole concedersi un pranzo o una cena diversi dal solito, sperando di sollevare un po’ gli animi e di regalare qualche sorriso in questi giorni così complicati”.