Lavorare, guadagnare, progettare il futuro sono termini compatibili con un mondo e un’economia sostenibili? Se lo sono chiesti i promotori di “Policoro”, il progetto nato in seno alla diocesi di Piacenza-Bobbio per orientare i giovani disoccupati e aiutare i sottoccupati a migliorare le proprie condizioni lavorative. Partendo dall’enciclica di Papa Fracesco Laudato Sii Policoro “Policoro” e Caritas diocesana hanno prodotto #PianeTiAmo. Si tratta di un docu-video di una trentina di minuti che mette insieme voci di docenti universitari piacentini, filosofi, rappresentanti di associazioni locali, giovani piacentini, scout, scuole per l’infanzia per lanciare un un messaggio forte e chiaro: “Non c’è futuro se non ricominciamo ad amare la Terra e a rispettarla”.

IL VIDEO: