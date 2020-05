“Il Nicolini incontra…” il pianista Alexander Gadjiev e la sua musica

S’intitola “Un cammino verso la libertà – Confessioni di un giovane musicista contraddittorio” l’appuntamento, organizzato sabato 23 maggio alle 17, dal Conservatorio Nicolini sul gruppo Facebook “Il Nicolini incontra…”. Il protagonista dell’evento virtuale è il noto pianista Alexander Gadjiev che affronterà, coadiuvato da Davide Cabassi, Luca Buratto e Giuseppe Guarrera, diverse tematiche legate al mondo della musica e del pianoforte.

“Il mio sarà un tentativo di toccare, in maniera tutt’altro che esaustiva, moltissimi temi che mi sono stati e continuano ad essermi molto cari – anticipa Gadjiev -. Parlerò della mia esperienza personale che non ha la pretesa di essere universale, ma in cui credo molti giovani possano specchiarsi. Sarà un incontro dedicato alla discussione di vari principi che permettono di approcciarsi alla musica in maniera nuova, fresca e soprattutto libera”. La scaletta dettagliata della conferenza è già presente sulla pagina Facebook “Il Nicolini incontra…”.