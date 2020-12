“Christmas Duets”: in uscita l’album di Natale di Matteo Magni

La pandemia costringe i musicisti a rinunciare all’abbraccio del pubblico ma non può fermare la voglia di suonare: ognuno lo fa nella propria abitazione ma voci e suoni si possono unire grazie alla tecnologia.

E’ nato così il progetto “Christmas Duets”, ideato dal piacentino Matteo Magni, leader dei “Cani Sciolti”.

Cinque duetti con altrettanti amici musicisti, tra loro anche Marina Fiordaliso, e un brano da solista per lanciare un messaggio di speranza dopo un anno difficile. La voglia di ripartire passa anche attraverso l’album digitale in uscita oggi, venerdì 4 dicembre, sui principali digital store.

“In una epoca dove esibirsi davanti ad un vero pubblico sembra un lontano ricordo, per chi vive di musica come me – racconta Matteo Magni – non rimangono molti modi per relazionarsi con la propria audience. Per me è comunque stato uno stimolo a lavorare da casa, scrivendo e registrando nuovo materiale per i tempi futuri che verranno. “Christmas Duets” è nasce dall’idea e dall’emergenza di performare con altri artisti, vecchi e nuovi amici, che condividono la mia passione e che stanno vivendo la medesima frustrazione professionale. Un messaggio di speranza. Una voce che vuole arrivare al cuore e riscaldare ancora una volta questo Natale imminente. Il duetto, registrato rigorosamente a distanza (con l’ausilio dei moderni mezzi di trasferimento dati disponibili) si ricompone magicamente in una creazione unica che esalta la “fratellanza” fra gli ospiti”.

Il disco è composto da sei brani, molto diversi tra loro, conformemente alla varietà degli ospiti.

1. Winter Wonderland (con Melody Castellari)

2. Let It Snow (con Jack-W)

3. Christmas Lights (con Momo dei Noxout)

4. L’uccisione di Babbo Natale (con Marina Fiordaliso)

5. baby It’s Cold Outside (con Betty Palumbo)

6. il Natale dei ricordi (solo)

Editore: Piacenza Musica

