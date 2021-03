“Preciso”: Simone Scrivani cerca comparse virtuali “resistenti” per il prossimo video

Un videoclip partecipato, che necessita dell’interazione del pubblico. E’ questa l’idea del cantautore piacentino Simone Scrivani, che lancia una “call to action” in rete e sui canali social per realizzare il video del suo prossimo singolo – “Preciso” – in uscita a fine aprile, prodotto come sempre dai Dancetool Studios di Borgotrebbia. Ne uscirà un mosaico con tante facce di persone che fanno un particolare gesto con le mani, come a dire, appunto, “preciso”, poiché così si canta nel ritornello. La mossa è quella di tirare idealmente un filo nell’aria con l’indice e il pollice. Semplice, e con un significato… ben preciso.

Già perché il pezzo sarà “una dedica a tutte le attività piacentine, e per esteso di tutto il Paese, che stanno resistendo” dice Scrivani. “Un pensiero, un omaggio a tutti quelli che attraversano un momento brutto, economicamente, psicologicamente, per la lontananza dai propri clienti, dal proprio mestiere. Quello che però vedo ogni giorno da parte di tutti i piacentini è un’attitudine a reinventarsi ogni volta. Il testo dice che anche se questa vita ha provato ad ucciderci ci siamo sempre rialzati e abbiamo imparato ad improvvisare”.

Scrivani, che molti piacentini ricordano anche negli applauditissimi musical de I Viaggiattori, prosegue così nel suo ormai solido percorso d’autore, un singolo dietro l’altro, con parecchie soddisfazioni almeno su Spotify, da “Glutine” a “Supereroi”, “Graffiti”, “T’innamorerò di me” e “Buon Natale, per davvero però”. L’appello a mandare il proprio video per il nuovo singolo “Preciso” è aperto a tutti, sui social di Scrivani o alla mail [email protected]

IL SERVIZIO COMPLETO DI PIETRO CORVI SU LIBERTA’ IN EDICOLA