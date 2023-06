“Una maglietta per suonare” a sostegno delle scuole di musica colpite dall’alluvione

“Una maglietta per continuare a suonare, una maglietta per continuare a sognare”. il cantante piacentino Simone Scrivani, con il contributo dell’amica Isabella Agosti, ha deciso di mettere in vendita delle magliette con stampato un verso del suo ultimo singolo “Siamo amici” e destinare tutti i fondi raccolti alle scuole di musica emiliano-romagnole colpite dall’alluvione.

“Una situazione che mi tocca nel profondo” le parole di Simone Scrivani, cantante e docente all’Accademia della musica di Piacenza diretta da Elena Gobbi che fa parte del direttivo associativo di “Assonanza”, organizzazione che riunisce le scuole di musica presenti nella regione. “E’ partita una grande mobilitazione per offrire aiuti e sostegno alle popolazione colpite da un disastro capace di provocare vittime e milioni di euro di danni – spiega Scrivani -. In attesa degli aiuti governativi però ci sono realtà che rischiano di chiudere per sempre, tra queste sono diverse le scuole di musica nelle province di Faenza, Forlì-Cesena, Imola, Ravenna e Bologna in difficoltà e io voglio fare la mia parte, seppur piccola”.

L’associazione “Assonanza” ha deciso di aprire un conto corrente per raccogliere fondi da destinare alle decine di scuole di musica colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. “Quando ho saputo di questa iniziativa ho subito pensato di provare a dare il mio contributo – afferma Scrivani -. Ho deciso quindi di realizzare una maglietta grazie alla collaborazione di Isabella Agosti e Martina Bosi con stampato il verso del mio ultimo singolo”. Sulla maglietta due persone che si abbracciano e la scritta “Se potessi te lo pagherei un affitto per portarti via da ciò che trovi brutto”.

Tutto il ricavato della vendita delle maglietta sarà destinato alla raccolta fondi per sostenere le scuole di musica e la ripresa delle lezioni. “Abbiamo deciso di riprendere la copertina che avevo creato per il brano: un ragazzo e una ragazza che si abbracciano simboleggiando la forza dell’unione – spiega Isabella Agosti che ha curato l’aspetto grafico dell’iniziativa solidale -. Ci crediamo davvero in questo piccolo progetto e speriamo di poter dare un contributo concreto”. Le magliette – realizzate da Seriprint, partner dell’iniziativa – e sono acquistabili attraverso donazioni da almeno 15 euro. Per ordinarle è possibile contattare direttamente Simone Scrivani sulle sue pagine Social o scrivendo all’indirizzo mail staff.[email protected] specificando la taglia il quantitativo.

“Le magliette si possono avere in tinta bianca o nera – specifica Scrivani -. L’iniziativa proseguirà finché ce ne sarà bisogno e di volta in volta verranno donati i ricavi direttamente sul conto corrente promosso dall’associazione Assonanza”. Nell’arco di tre giorni dall’annuncio del cantante piacentino sono già stati raccolti circa 400 euro. “Grazie di cuore a chi ha voluto dare il suo contributo, piccole gocce che aiuteranno giovani appassionati a continuare a studiare musica e a cercare di realizzare i propri sogni”.

Sempre in tema di sogni, a settembre uscirà il nuovo singolo di Scrivani ed entro la fine dell’anno arriverà anche il primo album.