Maltempo, la provinciale di Val d’Aveto sarà riaperta solo per i mezzi di soccorso

Continua il lavoro di vigili del fuoco, soccorso alpino e operatori della Provincia per ripristinare la viabilità nelle arterie compromesse dall’alluvione di ieri. La strada provinciale n. 586R di Val d’Aveto sarà riaperta in serata, ma solo per i mezzi di soccorso. “Nel frattempo sono state riaperte al transito tutte le strade provinciali per le quali ieri si era resa necessaria l’interruzione della circolazione – fanno sapere dall’ente di via Garibaldi -. Lungo la 586R sono invece ancora in corso le opere di pulizia della carreggiata, mentre a partire da domani partiranno le verifiche delle opere di difesa e verrà dato avvio alle opere di ripristino, seppur provvisorio, dei sistemi di regimazione delle acque superficiali”.

Continua intanto, il monitoraggio dei tecnici della Provincia iniziato fin dalle primissime ore di ieri per avviare gli interventi più urgenti per fronteggiare le situazioni di pericolo causate dalle abbondanti precipitazioni che hanno interessato larga parte del territorio e hanno provocato fenomeni di ruscellamento sulle sedi stradali di rilevante entità, nonché l’innesco di crolli di materiale roccioso sul piano viabile.