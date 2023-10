Val Nure, il giorno dopo la tempesta: paesi isolati, strade interrotte e poca acqua

Paesi isolati, strade interrotte e rischio frane. Una vallata spezzata in due dal Nure. Splende il sole su tutta la provincia, ma a ricordarci delle forti precipitazioni delle scorse ore ci sono le strade interrotte da frane e smottamenti e intere frazioni ancora isolate. A pagare il prezzo più alto sono state le valli del Nure e dell’Aveto.

Nel Comune di Ferriere dove il fiume è sceso a quota 0,16 metri (ieri il picco massimo è stato 1.86) restano isolate le frazioni di Casaldonato, Castagnola, Pomarolo. La frazione di Cattaragna è stata liberata nella tarda mattinata di oggi, ma resta la problematica legata alla mancanza di acqua potabile. Continua l’incessante lavoro di operatori della Provincia, cantonieri, squadre della Protezione civile, soccorso alpino e Vigili del fuoco per ripristinare la viabilità nelle arterie stradali più danneggiate e per portare bottigliette d’acqua, medicinali e viveri ai residenti isolati. La strada provinciale della val d’Aveto è interrotta in due punti dopo Salsominore.

Nel frattempo resta alta l’attenzione alle frane che potrebbero staccarsi dai versanti appenninici e collinari, e ai letti dei torrenti intasati da detriti, rami e alberi spezzati. Abbassandoci di quota, a Farini resta chiusa la strada che porta ai Sassi Neri, ma già dalla serata di ieri i residenti che abitano lungo il torrente sono potuti rientrare nelle proprie case. Le problematiche più gravi riguardano la frazione di Mareto, dove l’acqua ha invaso non solo cantine e garage, ma anche interi appartamenti. Malumore tra i residenti che nei gironi precedenti all’alluvione avevano segnalato diversi tombini e griglie intasate da detriti di asfalto in seguito a dei lavori di rifacimento stradale.

A scopo precauzionale sono rimaste chiuse le scuole di Bettola, Farini e Ferriere in Val Nure, chiusi anche gli istituti scolastici di Ottone in Val trebbia e quelle di Morfasso e Vernasca in Val d’Arda, dove comunque non ci sono stati danni. A San Giorgio, Pontenure e Roncaglia in queste ore il Nure scorre tranquillo portandosi con sé i segni dell’alluvione di ieri. La situazione continua a essere monitorata dagli enti preposti.