Resta alta l’attenzione in Val Nure. “Rivissuto la paura dell’alluvione di otto anni fa”

Continua a piovere su tutta la provincia di Piacenza. In Val Nure resta alta l’attenzione sulla portata d’acqua del fiume che, dopo la piena di questa mattina, è tornata a livelli normali durante la giornata. Grande preoccupazione soprattutto a Farini dove diversi residenti sono stati evacuati a scopo precauzionale visto che la perturbazione continuerà anche nelle prossime ore. Siamo entrati con le nostre telecamere a casa del pittore Paolo Capitelli che guardando fuori dalla finestra non ha potuto che rivivere le sensazioni provate otto anni fa quando una vera e propria bomba d’acqua travolse il paese.

“Con la mente siamo tornati al 2015 – le sue parole -. Questa mattina ero sul terrazzo con mia figlia e ho avuto paura. Stanotte dormiremo qui con la speranza che non succeda più niente, ma il rumore dei detriti contro il muro che ci divide dal Nure non lo dimenticherò mai”. A Farini intanto resta chiusa la strada che porta ai Sassi Neri e come da comunicazione del sindaco Cristian Poggioli “rimane alta l’attenzione sulle strade che collegano il capoluogo alle frazioni (Mareto la zona più danneggiata dal maltempo) e sulla situazione attorno alla Casa protetta”.

Scendendo la vallata si arriva a Bettola, dove l’onda di piena è arrivata alle dieci di questa mattina. “Stiamo monitorando la situazione che ad ora non è preoccupante – rassicura il sindaco Paolo Negri -. Gli interventi realizzati dopo l’alluvione del 2018 si sono dimostrati fondamentali per proteggere il centro abitato che non ha subito nessun danno”. Nel Comune di Bettola chiuse a causa di alcuni smottamenti due strade che portano alla frazione di Villanova, in Val Perino.

Oltre al ponte di Bettola, è stato chiuso anche quello di Ponte dell’Olio, ripaerto poi nel primo pomeriggio. Per il sindaco Alessandro Chiesa “in queste ore il sistema di allerta si è dimostrato pronto ed efficace”. In serata, i residenti evacuati in mattinata sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni.