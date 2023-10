Maltempo, allerta rossa. Nure in piena: evacuazioni, strade allagate e frane

IN AGGIORNAMENTO

Sono ore di grande apprensione nel Piacentino, in particolare nelle zone di montagna. Le piogge della notte e della mattinata hanno innalzato il livello dei corsi d’acqua. Nure e Aveto hanno superato la soglia 3. La piena del Nure ha attraversato il territorio creando grande apprensione. Nel Comune di Ferriere ci sono smottamenti nella zona di Selva, la strada si è spaccata a Casalpalanco, così come a Pomarolo e all’interno della frazione Folli. Diverse strade si sono allagate nel comune di Farini, in particolare a Mareto. Chiusa la strada che conduce ai Sassi Neri. A Farini lungo il Nure sono state evacuate abitazioni e bar.

In tarda mattinata sono stati chiusi e poi riaperti i ponti di Bettola, Ponte dell’Olio, Carmiano, Farini, Ferriere e San Giorgio.

PONTI E SOTTOPASSI CHIUSI – Resta chiuso, invece, il ponte sul Nure che collega Piacenza a Pontenure. A Piacenza restano chiusi anche il sottopasso di via Ferdinando di Borbone e di via Mussi a Roncaglia. Gli aggiornamenti dal Comune di Piacenza sono disponibili a questo link https://www.comune.piacenza.it/it/news/allerta-meteo?type=1

CITTADINI EVACUATI O ISOLATI – A Ponte dell’Olio sono state evacuate le zone in località Gorroni di Cassano, Cà del Pozzo di Carmiano, abitazioni in prossimità dell’alveo. Un’anziana è stata soccorsa dai carabinieri nel comune di Farini, la sua abitazione è stata allagata dallo straripamento di un canale. Strada interrotta anche a Bogli di Ottone: 14 persone isolate che stanno bene. Cercheranno di liberarsi domani con mezzi propri.

Nel frattempo si sta ingrossando anche il Trebbia, a Rivergaro sono stati chiusi gli accessi alle rive.

DOMANI SCUOLE CHIUSE IN MONTAGNA – Domani resteranno chiuse le scuole di Ferriere, Farini, Morfasso, Bettola, Ottone. Aperta la scuola di Pontenure.

MONITORAGGIO DELLA PREFETTURA – La situazione è monitorata dalla Prefettura, la Protezione civile è stata attivata attorno a mezzogiorno.

MINISTRO SALVINI IN CONTATTO CON ANAS – Anas fa sapere che il vicepremier e Ministro Matteo Salvini è in costante contatto con l’ad di Anas Aldo Isi per verificare la situazione nelle province di Piacenza e Parma flagellate dal maltempo. Anas ha già messo in campo personale e mezzi. Massima attenzione anche ai ponti che hanno accusato i maggiori problemi, che tuttavia non sono di competenza dell’Azienda.

MOLINARI CHIEDE LO STATO DI CALAMITA’ – “La Val Nure e la Val Trebbia sono, come nel 2015, le vallate più colpite del piacentino, ma su tutto il territorio il rischio è elevato. Anche i comuni della bassa, come Piacenza stessa, stanno iniziando a subire le conseguenze di piene e allagamenti. É necessario operare con tempestività e fin da ora chiedere lo stato di calamità per intervenire con tutta la necessaria urgenza. – lo dichiara il consigliere regionale dem Gian Luigi Molinari che aggiunge – Finita l’emergenza sarà il caso di uscire dalla logica della rincorsa e mettersi realmente nelle condizioni di fronteggiare eventi che non hanno più il carattere della straordinarietà”.

POTENZIATO IL SISTEMA DI EMERGENZA TERRITORIALE – Dal tardo pomeriggio di ieri è stato potenziato anche il sistema di Emergenza territoriale 118. In particolare, in Val Trebbia e in Val Nure sono operative H24 le postazioni di Ferriere, Marsaglia e Travo, oltre alle altre che già garantiscono normalmente la presenza di mezzi e volontari giorno e notte. In Val Nure, la postazione infermieristica del 118 di Farini è stata spostata dall’abituale sede della Croce Rossa alla scuola elementare: la strada di accesso all’edificio è infatti attualmente chiusa.

OTTO ANNI FA L’ALLUVIONE IN VAL NURE, VAL D’AVETO E VAL TREBBIA – La Val Nure otto anni fa (era il settembre del 2015) venne funestata dall’alluvione che causò, oltre a danni e devastazione, anche tre vittime.

NUOVA ALLERTA METEO – Intanto, è stata emessa una nuova allerta meteo, valida dalle ore 12 di oggi, 30 ottobre, e per tutta la giornata di domani, 31 ottobre 2023, con l’allargamento dell’allerta rossa per criticità idraulica (piena dei fiumi) nella zona G1 e G2 (montagna, collina e pianura del piacentino e del parmense).

Le intense precipitazioni osservate e previste nella giornata di oggi, lunedì 30 ottobre, determineranno livelli idrometrici prossimi o superiori alle soglie 3 su Aveto, Nure e Parma-Baganza; prossimi o superiori, invece, alle soglie 2 negli altri corsi d’acqua del settore occidentale dell’Emilia-Romagna. Sono previsti fenomeni franosi diffusi, ruscellamenti estesi lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore con fenomeni di erosione delle sponde.

Nella serata, si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno causare fenomeni localizzati di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare nella costa ferrarese. Nelle prime ore di domani, martedì 31 ottobre, sono ancora previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità in progressivo spostamento dai rilievi occidentali a quelli orientali con esaurimento dei fenomeni in mattinata.

Le precipitazioni rallenteranno l’esaurimento delle piene in corso, mentre saranno possibili nella prima metà della giornata fenomeni franosi, ruscellamenti diffusi lungo i versanti ed erosioni delle sponde nel reticolo minore. Sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) sulle aree montane e di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree collinari della regione, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore in attenuazione dalle ore serali. Nella prima metà della giornata è previsto, per la costa ferrarese, mare da molto mosso ad agitato al largo, in successiva attenuazione, e condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

