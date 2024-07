Maltempo nel Piacentino, piante cadute e cantine allagate: pompieri in azione

Nubifragio stanotte (20 luglio) nel Piacentino. Il maltempo ha causato notevoli disagi in diverse aree della provincia e della città. I vigili del fuoco sono intervenuti per affrontare situazioni di emergenza legate a piante cadute o allagamenti in cantine e garage. Tra le zone più colpite ci sono Castel San Giovanni e Rivergaro, dove si sono registrati vari interventi. L’acqua ha travolto Ponte Vangaro, frazione di Podenzano.

Un’altra ondata di maltempo, dunque, ha comportato una serie di criticità nel nostro territorio. L’allerta per temporali resta in vigore per tutta la giornata di oggi in Emilia-Romagna.