Esondazioni e allagamenti nel Piacentino, ristorante travolto dall’acqua a Settima

Allagamenti, esondazioni ed evacuazioni nel Piacentino. Nuova allerta meteo oggi (3 luglio) nel Piacentino con forti temporali, vento e pioggia. Un intenso lavoro di messa in sicurezza riguarda i vigili del fuoco, impegnati soprattutto in Val Trebbia, nelle zone di Rivergaro, Travo e Gossolengo. A Settima si registra la fuoriuscita di un canale: l’acqua ha travolto il ristorante che proprio domani, 4 luglio, avrebbe aprire al pubblico per una festa di inaugurazione.