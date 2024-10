Esondazioni e frane, il maltempo non molla: nuova allerta meteo arancione

Frane, smottamenti, canali colmi di acqua e livelli idrometrici dei fiumi in aumento. Prosegue la perturbazione che già nella giornata di ieri ha causato diversi danni e disagi sul territorio piacentino. Domani allerta arancione per rischio idraulico in gran parte della Regione a causa di nuove precipitazioni e della saturazione dei suoli.

Dopo i rovesci sparsi di oggi, dalle prime ore di domani, venerdì 25 ottobre, sono attese nuove precipitazioni, più intense e persistenti sul crinale appenninico centro-occidentale. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso così una nuova allerta arancione per rischio idraulico su gran parte del territorio emiliano-romagnolo, tra cui la montagna e l’alta collina piacentino-parmense.

La nuova allerta

Per la giornata di domani sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco, in spostamento da sud verso nord, più intense e persistenti sulle zone del crinale appenninico centro-occidentale.

“Le precipitazioni potranno causare – riferisce la Protezione civile -, nelle attuali condizioni di saturazione dei suoli, nuovi incrementi dei livelli idrometrici su tutti i bacini già interessati dalle piene precedenti, con livelli superiori alla soglia 2 o prossimi alla soglia 3 sul settore centrale della regione. Saranno possibili fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore, più diffusi nel settore centro-occidentale”.