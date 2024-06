Dal 21 al 23 giugno la Val Nure ospita la tappa italiana del Mondiale di enduro

Piacenza, e più nello specifico la Val Nure, si prepara ad ospitare uno degli eventi più importanti a livello internazionale dedicato ai motori. Si tratta del Gran Premio nazionale di enduro organizzato dal Motoclub Ponte dell’Olio e in programma venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno.

“Si tratta – spiega il presidente del Motoclub, Danilo Carini – della tappa italiana del campionato del mondo di enduro 2024 che si svolge su sette tappe differenti in altrettanti Paesi diversi. Tre di queste tappe si sono già disputate in Portogallo e una in Romania. Noi siamo al giro di boa, dopodiché ce ne saranno altre tre. L’appuntamento è su tre giorni, dal 21 al 23 giugno, tra Ponte dell’Olio e Bettola. Un’occasione imperdibile per vedere all’opera i più forti enduristi al mondo”.