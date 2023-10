Ancora isolata la frazione di Pomarolo, in Val d’Aveto interrotta la provinciale

Gli operatori dalla stazione Monte Alfeo del Soccorso Alpino e speleologico da questa mattina sono impegnate in sopralluoghi nelle frazioni isolate all’interno del comune di Ferriere per le frane causate dall’ondata di maltempo che ieri si è abbattuta sulla nostra provincia.

La località di Pomarolo rimane ancora isolata: la strada asfaltata è ancora impraticabile a causa della grossa frana che l’ha distrutta.

Una squadra, insieme ai Carabinieri Forestali, con mezzi fuoristrada tiene il collegamento con la frazione di Castagnola per portare viveri e medicinali alle persone isolate. Nella località di Cataragna la strada è stata liberata dai detriti e quindi non si è necessitato dell’intervento dei volontari del Soccorso Alpino.

La strada provinciale della Val d’Aveto è interrotta in diversi punti dopo Salsominore.

