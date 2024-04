Coldiretti Piacenza: “Il ritorno del freddo rallenterà lo sviluppo delle colture”

Coldiretti Piacenza sta seguendo con preoccupazione l’andamento della perturbazione in atto anche sul territorio piacentino, con pioggia in pianura e l’abbondante nevicata in montagna. Un insolito scenario quello che da ieri, lunedì 22 aprile, caratterizza il nostro paesaggio.

colture a rischio

“Si tratta – si lege in una nota di Coldiretti Piacenza – di un ritorno improvviso del freddo dopo un inizio 2024 che per le regioni settentrionali è stato il più caldo di sempre con +2.20 gradi rispetto alla media storica (elaborazione Coldiretti su dati Isac Cnr, ndc). L’abbondanza delle precipitazioni, abbinata alle temperature basse, rallenterà lo sviluppo delle colture e posticiperà tutte le attività nelle campagne in una fase strategica”.

“Purtroppo – ha aggiunto il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli – assistiamo ancora una volta a un andamento climatico caratterizzato da sfasamenti stagionali, l’invito ai nostri agricoltori associati è di segnalare con tempestività agli uffici zona Coldiretti di riferimento gli eventuali danni subiti su colture o strutture”.

Il cambiamento climatico – precisa la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di eventi estremi, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. L’agricoltura – conclude Coldiretti – è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con i danni provocati dalla siccità e dal maltempo che hanno superato nel 2023 i sei miliardi di euro”.