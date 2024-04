Maltempo: sulle alture 30 centimetri di neve e pioggia in pianura, resta l’allerta

Mentre in pianura continua a piovere, sulle alture piacentine oltre i 900 metri nevica. Un risveglio decisamente dal sapore invernale per le zone montane del nostro territorio con alberi piegati dal peso della coltre bianca. Circa trenta i centimetri accumulati attorno ai mille metri.

MALTEMPO, TEMPERATURE INVERNALI

Nella giornata di ieri, 21 aprile, in montagna la colonnina di mercurio è rimasta sempre sotto lo zero mentre in pianura non è andata oltre i 6 gradi, temperature tipiche dei mesi invernali più freddi.

Per la giornata di oggi, martedì 22 aprile, la Protezione civile dell’Emilia Romagna aveva diramato un’allerta per il rischio valanghe nei comuni di Ferriere, Ottone e Zerba. Allerta gialla sul resto del territorio per frane e piene dei torrenti.

ALLERTA METEO

LE PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI

“La perturbazione è in esaurimento – fa sapere Silvio Scattaglia di Meteo Niviano -, nei prossimi giorni registreremo un aumento graduale della temperatura ma resterà fresco in generale, da domani avremo sole e nuvole con possibili rovesci. Il tempo resterà instabile fino al fine settimana”.

Scattaglia ricorda la nevicata del 19 aprile 1991 quando anche in pianura si accumularono circa 15 centimetri di coltre bianca.

Foto da Obolo nel comune di Gropparello