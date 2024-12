“Senza luce e riscaldamento per 48 ore”: la testimonianza di Bernardo, 97 anni

“Mai accaduto prima, abbiamo vissuto ore tremende”.

È la drammatica testimonianza di Bernardo Ghisoni, 97 anni, da sempre residente in località Pedrini, piccola frazione nel comune di Morfasso.

Da domenica 15 dicembre, inizio del blackout dovuto a neve e gelo, è rimasto al freddo, senza luce e senza acqua calda. Insieme a lui anche la moglie, di 91 anni.

“Sono state 48 ore davvero difficili – ha spiegato ai microfoni di Telelibertà – anche perché non potevo nemmeno uscire di casa: menomale che io e mia moglie abbiamo la stufa, che almeno ha riscaldato una stanza. Io ho sempre vissuto qui ed è la prima volta che la luce sparisce per così tanto tempo: era già capitato, ma mai come in questi giorni. Soltanto stamattina la situazione è tornata alla normalità”.

“Domenica – ha aggiunto il sindaco di Morfasso, Paolo Calestani – mi sono ritrovato con il 70 per cento del territorio senza luce. L’amministrazione si è subito messa in moto, ma come ho spiegato ai miei concittadini la manutenzione dei cavi e la pulizia dei terreni non spetta al Comune, bensì ad Enel. È da tempo che richiedo questo genere di interventi e nonostante la rabbia che provo in queste ore, mi sento di rivolgere un ringraziamento speciale agli operatori di Enel, che a mezzanotte erano sotto la neve per cercare di sistemare i disservizi. Sono tre giorni che lavorano ininterrottamente”.