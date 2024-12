Neve nel Piacentino, paesi ancora senza luce. Scuole chiuse a Ferriere

Dopo la nevicata che ha interessato anche il territorio piacentino dalla prima collina alla montagna, quella di oggi, lunedì 9 dicembre, sarà un’altra giornata di allerta meteo.

La protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta gialla per frane e piene dei corsi minori.

ALLERTA METEO LUNEDI 9 DICEMBRE

PESANTI DISAGI PER I BLACK OUT ELETTRICI

Nella giornata di ieri, a causa della nevicata iniziata nella serata di sabato, in alcune zone dei comuni di Morfasso, Gropparello e Vernasca i cittadini sono rimasti senza corrente elettrica per tutto il giorno con conseguenti pesanti disagi. In alcune frazioni la luce non è ancora tornata. Solo nel comune di Gropparello sarebbero circa 300 le persone rimaste senza corrente. Il ripristino dovrebbe avvenire nel pomeriggio.

Alcuni ristoranti che hanno dovuto disdire le prenotazioni. Difficoltà si sono registrate anche sulle linee telefoniche mobili.

Piante e rami in diversi casi, soprattutto in Val Nure tra Ponte dell’Olio e Bettola e nel comune di Carpaneto sono caduti o risultavano pericolanti, per questo sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile.

SCUOLA CHIUSA A FERRIERE

Il sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi ha comunicato la chiusura della scuola per la giornata di oggi 9 dicembre.

PREVISIONI ARPAE

In base alle previsioni meteo di Arpae nel territorio piacentino nella mattinata di oggi sono ancora possibili precipitazioni nevose ad alta quota mentre sul resto del territorio il cielo sarà nuvoloso. Le temperature in pianura saranno comprese tra 4 e 8 gradi e in montagna tra -2 e 1 grado. Domani non sono previste precipitazioni e potrebbe tornare a farsi vedere il sole.