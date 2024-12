A 48 ore dalla nevicata ancora senza luce, acqua calda e telefono: “Intollerabile”

La linea elettrica è tornata, ma non dappertutto. Sulle montagne piacentine ci sono famiglie che anche stamattina, dopo 48 ore dall’inizio del blackout di domenica mattina dovuto a neve e gelo, si sono svegliate ancora al freddo, senza luce e senza acqua calda.

In località Lama di Carignone, nel territorio comunale di Lugagnano, e in località Pedrini, nel comune di Morfasso, i generatori sono arrivati solo alle 10.00 di oggi, martedì 10 dicembre. In queste zone poco abitate manca anche la linea telefonica. L’esasperazione è tanta, come il senso di abbandono.

Il sindaco di Morfasso Paolo Calestani si muove in auto da una frazione all’altra per comprendere le criticità non ancora risolte: “Intollerabile che anche solo un residente, nei più dei casi anziano, sia stato senza luce per due giorni e due notti”.

Gli operatori di Enel sono ancora al lavoro in altre frazioni del comune di Morfasso, in particolare nella zona di Sperongia, Labè e Ravazzoli, dove pare ci siano più cavi compromessi da guasti e rotture.