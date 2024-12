Oltre mille persone senza elettricità nel Piacentino da ieri a causa della neve

Nella mattinata di oggi, 9 dicembre, la situazione relativa ai disservizi elettrici a causa delle nevicate di ieri in provincia di Piacenza è stata definita critica. Al momento, oltre mille persone sono senza corrente in diverse località, tra cui Lugagnano, Gropparello, Bettola e Morfasso. Le nevicate, che hanno portato accumuli di 30-45 centimetri di neve anche in aree non pianeggianti, hanno causato interruzioni significative.

NEVE NEL PIACENTINO: DISAGI E MILLE PERSONE SENZA ELETTRICITÀ

Enel fa sapere che “sta operando una vera e propria task force per ripristinare il servizio, con interventi non solo in provincia di Piacenza, ma anche nelle vicine province di Reggio Emilia, Parma e Modena”. Tra le operazioni in corso, vi sono l’installazione di gruppi elettronici e ispezioni mirate alle linee aeree, anche con l’ausilio di sorvoli in elicottero per identificare danni e guasti nelle zone più difficili da raggiungere.

Tuttavia, la situazione ha suscitato non poche polemiche, sollevando la questione della gestione e manutenzione delle linee elettriche. Paolo Calestani, sindaco di Morfasso spiega: “Abbiamo 200 persone senza luce e molte frazioni in difficoltà, un plauso va agli operai di Enel che ieri a mezzanotte erano qui al lavoro, ma tutto ciò non basta. Serve una manutenzione periodica sulle reti da parte della società”.

Il consigliere provinciale Jonathan Papamarenghi aggiunge: “Molti cittadini, in particolare quelli più anziani, si trovano a dover affrontare disagi gravi: senza elettricità da ieri, con la casa fredda, senza acqua calda e con il rischio di dover affrontare situazioni di emergenza, come salire le scale al buio per raggiungere il bagno. Il disservizio si fa particolarmente pesante per chi ha difficoltà motorie o per chi vive da solo, rendendo la situazione ancora più drammatica. Banalamente anche non poter ricaricare il telefono per chiamare i soccorsi rappresenta un problema”.

Le critiche non si limitano ai disservizi tecnici, ma investono anche l’assenza di un’adeguata manutenzione del verde lungo le linee elettriche, che potrebbe contribuire ad evitare molti dei guasti causati dalla neve. “Se i sindaci non intervengono – aggiunge Papamarenghi – è ora che le associazioni dei consumatori facciano sentire la loro voce”.