Vento forte a Piacenza: piante finiscono sulle auto in città, albero cade a Lugagnano

Il vento forte di oggi, 16 aprile, ha provocato danni a Piacenza e provincia. Numerosi sono stati gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per caduta di alberi e rami, soprattutto in città. In via Tortona una pianta è caduta su un’auto mentre in via Modonesi, un ramo ha rotto la finestra di un’abitazione. Anche in via Damiani un albero si è piegato sfiorando una vettura. Un grosso albero è invece precipitato al suolo, per fortuna senza conseguenze per i passanti, in via Moro a Lugagnano.