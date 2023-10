Allerta rossa per frane e piene dei fiumi in tutto il territorio. Scuole chiuse in montagna

Allerta meteo di colore rosso della Protezione civile per la giornata di oggi, per criticità idraulica in tutto il territorio piacentino, dai crinali fino al Po.

Sono previsti livelli dei fiumi prossimi o superiori alle soglie 3 su Aveto e Nure; prossimi o superiori, invece, alle soglie 2 negli altri corsi d’acqua del settore occidentale dell’Emilia-Romagna. Sono previste anche frane e ruscellamenti oltre a rapido ingrossamenti di rii e canali con fenomeni di erosione delle sponde. La situazione è monitorata dalla Prefettura.

Oggi sono chiuse le scuole di Ferriere, Farini, Morfasso, Bettola, Ottone.

Nelle prime ore della giornata sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità in progressivo spostamento verso est, oltre a forti venti.

La situazione sarà in miglioramento già dal pomeriggio di domani, con cielo nuvoloso e spiragli di sole.