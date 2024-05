Grandine e bombe d’acqua in provincia, Coldiretti: “Danni a germogli e grappoli”

Grandine e vere e proprie bombe d’acqua su tutta la provincia. Grande preoccupazione da parte di coldiretti: “In Val Trebbia la forte grandinata unita alle precipitazioni abbondanti ha causato gravi allagamenti nei campi con disagi anche sulle strade, che si sono riempite di fango”.

Grandine e bombe d’acqua

Lo conferma Gianguido Pattarini dell’omonima azienda agricola in località Macerato nel comune di Coli, che ha assistito incredulo ai campi di girasole allagati: “Già la nevicata di tre settimane fa aveva causato danni alle colture – commenta – , questa purtroppo è una nuova tegola”.

Colture a rischio: danni a grappoli e germogli

Bomba d’acqua misto grandine anche sui vigneti di Travo. Mauro Mazzocchi dell’azienda agricola “La Pagliara” si dice preoccupato per la fortissima perturbazione: “Ora è presto per quantificare il danno – le sue parole -, ma sicuramente sono avvenute la caduta di grappoli e la perdita di germogli”. Segnalati allagamenti anche nella bassa Val trebbia, in Val Nure e Val Tidone.