Allerta meteo, strade invase dal fango ad Agazzano e campi agricoli allagati

Precipitazioni intense in tutta la provincia di Piacenza. In Val Trebbia problemi alla viabilità per il fango che ha invaso la Statale 45 nei pressi di Cernusca, nel Comune di Travo. Anche in Val Tidone e in Val Luretta sono stati segnalati diversi allagamenti e danni causati dal maltempo.

Ad Agazzano via Gonzaga e strada Massaveggia sono state completamente allagate. Al lavoro vigili del fuoco e operatori di Protezione civile. Grande preoccupazione dal mondo agricolo: danni ingenti infatti ai campi di mais e frumento e alle piante da frutto. Prosegue per tutto il pomeriggio l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile.

Strade di Agazzano allagate