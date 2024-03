Alluvione, riaperta la strada per Cattaragna nel comune di Ferriere

È stata riaperta la strada tra Cattaragna e Curletti, una tra quelle gravemente danneggiate dall’alluvione dell’ottobre scorso. Si può transitare con senso unico alternato.

APERTE TUTTE LE STRADE

Pomarolo, Castagnola, Casaldonato, Folli, Caserarso, Cattaragna e Tornarezza sono le strade che in quell’evento meteorologico avevano subito gravissimi danni, alcune tranciate, alcune spazzate via. Tutte sono state ripristinate nei mesi scorsi in regime di somma urgenza da parte del Comune di Ferriere. Mancava ancora la Cattaragna e Curletti che è stata oggetto di diversi interventi per ripristinare i lunghi tratti rimasti senza strada.

VIA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO

La prossima settimana si procederà con alcuni lavori di consolidamento.

La sindaca di Ferriere Carlotta Oppizzi e il vicesindaco Paolo Scaglia riferiscono che ora tutte le strade sono fruibili, ma sono piste, che consentono il passaggio. Saranno necessari interventi più corposi per una sistemazione definitiva.