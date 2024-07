Casale di Brugneto, operaio colpito alla testa da un attrezzo: traportato a Parma

Sono serie le condizioni dell’operaio rimasto coinvolto nella mattinata di mercoledì 24 luglio in un infortunio sul lavoro a Casale di Brugneto, nel comune di Ferriere.

L’uomo stava lavorando in un cantiere quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito alla testa da una trivella. Pur avendo il casco di sicurezza, l’operaio è rimasto ferito in seguito all’impatto. Trasportato a Marsaglia dalla Croce Rossa, l’operaio è stato condotto all’ospedale di Parma dall’eliambulanza. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.