Festa degli escursionisti al rifugio Gaep di Ferriere, nel ricordo di Roberto Rebessi

Il rifugio Gaep “Vincenzo Stoto” di Selva di Ferriere ha ospitato domenica 10 novembre la tradizionale Festa degli Escursionisti, un evento che segna la chiusura delle attività dell’associazione per l’anno in corso e che rappresenta un momento speciale di convivialità per i soci e gli amici del Gaep, nello spirito di amicizia e condivisione e di passione per la montagna e per la natura che sono i valori fondanti dell’associazione. Il Gaep, gruppo alpinisti escursionisti piacentini, è associazione di promozione sociale.

La giornata è stata baciata da un meteo eccezionale: il sole splendente e i colori autunnali hanno regalato un’atmosfera unica, ideale per molti soci che hanno approfittato delle prime ore del mattino per una piacevole escursione nei dintorni del rifugio.

IL RICORDO DELLO STORICO PRESIDENTE ROBERTO REBESSI

Toccante la celebrazione della santa messa in ricordo di Roberto Rebessi, presidente Gaep fino alla prematura scomparsa il 5 dicembre 2023, e degli amici che nel tempo hanno reso grande il Gaep.

Soci e amici si sono poi riuniti in rifugio per pranzare con la polenta preparata e offerta dal Gaep. Tra risate, chiacchiere e sorrisi, la tavola è diventata il centro della festa, con una partecipazione che ha raggiunto il centinaio di persone. L’atmosfera è stata calda e accogliente, testimoniando lo spirito di amicizia e condivisione che anima il gruppo.

ULTIMI DUE APPUNTAMENTI GAEP DEL 2024

Sebbene la giornata abbia rappresentato formalmente la chiusura delle attività, il calendario del Gaep riserva ancora due appuntamenti molto attesi. Il 24 novembre, infatti, è in programma un’escursione sul suggestivo Sentiero Verde Azzurro in Liguria, mentre il 15 dicembre si andrà ai mercatini di Natale a Trento per immergersi nella magica atmosfera natalizia; tutte le informazioni su www.gaep.it

