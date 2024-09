A Ferriere è tutto pronto per la Festa Granda: attesi duemila alpini

E’ ormai tutto pronto a Ferriere per la 71esima edizione della Festa Granda degli alpini. L’appuntamento, in programma il 14 e 15 settembre, torna nel paese dell’Alta Val Nure dopo 12 anni. Il Gruppo degli alpini di Ferriere è l’unico della provincia ad avere tra gli iscritti un reduce, si tratta di Antonio Barbieri che di recente ha festeggiato 104 anni. Nella giornata di domenica, in occasione della sfilata, a Ferriere è prevista la presenza di circa duemila Penne nere.

IL PROGRAMMA