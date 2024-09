Alpini in festa a Ferriere: inaugurata la baita con il reduce Barbieri di 104 anni

Si sta svolgendo a Ferriere la prima della due giornate della Festa Granda, il raduno provinciale degli alpini piacentini, un appuntamento immancabile per le Penne nere ed il loro spirito di corpo, per rinsaldare i legami di amicizia e i valori propri degli alpini.

Ad impreziosire la festa è la presenza del reduce Antonio Barbieri che di recente ha compiuto 104 anni e che ha fortemente richiesto nella sua Ferriere il raduno delle Penne nere.

Oggi pomeriggio, sabato, l’inaugurazione della baita alpina, la sede del gruppo Ana di Ferriere, costruita con l’allora sindaco Antonio Agogliati, sistemata con il sindaco Giovanni Malchiodi e completata con l’amministrazione dell’attuale sindaca Carlotta Oppizzi.

“La baita – spiega il capogruppo degli alpini di Ferriere, Luigi Malchiodi – sarà un punto di ritrovo per programmare le attività e per gli incontri conviviali”,

“E’ un luogo importante che – aggiunge la sindaca Oppizzi – sarà la casa degli alpini, ma anche della comunità di Ferriere”.

Il presidente sezionale dell’Ana di Piacenza, Gianluca Gazzola parla di “un luogo in cui ritrovarsi per i momenti di allegria dopo aver compiuto il nostro dovere”.

Gli alpini, insieme all’amministrazione e alle autorità hanno inoltre scoperto una targa affissa sul monumento ai Caduti della seconda guerra mondiale, ricordando sette di loro sepolti in Germania, per i quali l’amministrazione si è attivata per il rientro delle loro salme.

La mostra fotografica sulla storia degli alpini di Ferriere nella sala consiliare ha accolto le autorità. La serata prosegue alle 21 con il concerto del coro Ana Valnure di Bettola, il coro Ana Valtidone e il coro spontaneo di Ferriere nella chiesa in piazza delle Miniere.