Festa di autunno nella casa per anziani Sereni Orizzonti: musica e caldarroste

Il crepitio delle castagne sulla brace, il suono delle note degli alpini e il profumo di focaccia. A coronare il tutto, un buon bicchiere di vino e il calore umano che riempie l’aria. È questa la ricetta perfetta che ha animato la tradizionale festa d’autunno nella casa residenza per anziani Sereni Orizzonti di Piacenza, in strada Agazzana, un momento che ogni anno riunisce ospiti, famiglie e operatori.

L’evento, organizzato in collaborazione con la sezione alpini di Settima, è stato reso ancora più speciale da un gesto di solidarietà: la donazione di una poltrona massaggiante per il benessere degli anziani ospiti della struttura. La direttrice Emilia Tramelli ha voluto ringraziare pubblicamente Elena Camminati per “questo prezioso contributo, un dono fatto nel solco del compianto fratello, don Paolo”.