Egle rivive i piatti di una vita tra Piacenza e Romagna: ecco il ricettario nato nella Cra

Un ricettario ideato e scritto all’interno della casa residenza per anziani “Vittorio Emanuele” di Piacenza. Nei giorni scorsi, l’ospite Egle Bagioni ha presentato il suo volume, affiancata dalle operatrici che l’hanno aiutata nella stesura e nella pubblicazione, in particolare l’animatrice Valentina Fulcini. “Sono molto emozionata – ha raccontato Egle, classe 1951, originaria di Ravenna – perché ho potuto rivivere tutte le ricette che mi hanno accompagnato nel tempo, fin da quando mi sono sposata”. Le ricette presenti nel libro uniscono la tradizione culinaria piacentina a quella romagnola, terre che hanno segnato profondamente il percorso di Egle sia come cuoca che come amante della buona cucina.

Grazie alla collaborazione della dietista Elena Contini, nel volume sono stati inseriti anche i valori nutrizionali di ogni piatto, rendendo il ricettario non solo un omaggio alla tradizione, ma anche un’opera che tiene in considerazione la salute e il benessere di chi lo consulta. Il libro è stato presentato durante un piccolo evento organizzato nella struttura, con un rinfresco che ha permesso a ospiti e familiari di assaporare alcuni dei piatti proposti e di condividere, insieme a Egle, un momento di festa e convivialità all’insegna dei ricordi e dei sapori di una vita.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: