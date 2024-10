Infortunio a Castelvetro, operaio di 46 anni rimane folgorato: è grave

Sarebbero molto serie le condizioni dell’operaio di 46 anni rimasto coinvolto nella mattinata di lunedì 21 ottobre in un grave infortunio sul lavoro in un’azienda di Castelvetro.

Da quanto si è appreso l’uomo era intento a riparare un macchinario quando, per cause ancora da chiarire, ha ricevuto una scarica elettrica perdendo conoscenza per alcuni minuti. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale di Cremona. Ai carabinieri di Monticelli, insieme al servizio di prevenzione e protezione dell’Ausl, il compito di fare chiarezza sull’accaduto.