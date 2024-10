Castelvetro, furto da 80mila euro in una ditta: rubati navigatori per uso agricolo

Colpo da migliaia di euro in una ditta di Castelvetro attiva nel settore agricolo, dove nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre sono stati trafugati quattro navigatori satellitari installati su altrettante trattrici agricole. Il valore del bottino si aggira tra i 70mila e gli 80mila euro solo di apparecchiatura elettronica, ma i danni subito sono addirittura maggiori. È quanto accaduto alla ditta dei fratelli Stefano, Claudio e Michela Felti, azienda contoterzista nel settore agricolo, di riferimento nel Piacentino, con un ramo anche nel settore civile con l’attività di spurghi. “Non siamo tranquilli – riferiscono i titolari. – Chi si è introdotto nella proprietà ha anche lanciato sassi al nostro Rottweiler, che teniamo custodito in uno spazio recintato. Non ci sentiamo tutelati”.

Sono almeno un paio d’anni che nel piacentino si verificano episodi simili, l’ultimo dei quali era avvenuto lo scorso luglio alla New Agri di Piacenza.