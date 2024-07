Colpo dei ladri alla New Agri: muro sfondato a mazzate, bottino da mezzo milione

Maxi furto alla ditta New Agri di via Portapuglia a Piacenza, specializzata nelle vendita di ricambi e accessori per macchine agricole. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio una banda di ladri ha fatto irruzione all’interno dell’azienda, arraffando una gran quantità di navigatori satellitari di precisione per uso agricolo. Merce che, stando a una prima stima, ammonterebbe a circa mezzo milione di euro.

una banda di professionisti

I ladri, con ogni probabilità professionisti, hanno agito in maniera certosina: dopo essersi infiltrati in una ditta adiacente scavalcando il cancello, hanno sfondato a colpi di mazza il muro che li separava dal loro obiettivo. Una volta entrati alla New Agri, la banda ha eluso i sistemi di videosorveglianza, per poi mettere le mani sul prezioso bottino.

“Molto probabilmente si tratta – ha spiegato Matteo Mazzari di New Agri – di un furto su commissione. I ladri sapevano a cosa mirare, rubando guide satellitari di precisione e tralasciando il resto della merce. Questo genere di furti è sempre più frequente anche tra i miei clienti. La banda ha agito con estrema precisione e intascandosi qualcosa come 500mila euro di bottino: si tratta di materiale che sarà molto difficile da sostituire in magazzino, soprattutto in questo periodo”.