Ladri alla Baia del Re: “Rubati i regali per il bebè e la fede nuziale, ci trasferiamo”

Una giovane coppia piacentina, entrambi poco più che trentenni e da pochi mesi genitori di una bambina, ha visto la propria tranquillità spezzata da un furto avvenuto nella loro abitazione alla Baia del Re. In una zona della città che consideravano sicura, oggi costellata di nuovi complessi residenziali, i ladri sono entrati in casa ancor prima che il giorno lasciasse spazio alla sera.

Così l’uomo racconta l’accaduto: “La nostra casa, vicino al parco del quartiere Baia del Re, è stata svaligiata tra le 18 e le 19 di martedì 29 ottobre. In quel momento, mi ero assentato per un impegno, e avevo deciso di portare con me mia moglie e la bambina, per non lasciarle sole in casa, in una delle nostre rare uscite da quando è nata nostra figlia”.

“Hanno rubato computer, gioielli, borse, oggetti elettronici, persino biancheria. Sono sparite le bomboniere, la fede nuziale di mia moglie e le collanine, regali per nostra figlia appena nata”, racconta. Il valore degli oggetti sottratti si aggira intorno ai 9mila euro, ma il danno va oltre la perdita materiale: “Sarà davvero difficile sentirci di nuovo al sicuro. Intanto ci siamo trasferiti in un’altra casa di nostra proprietà, fortunatamente situata in un’altra zona della città”. C’è infine un’amara considerazione: “Piacenza non è più così sicura come si potrebbe pensare”.