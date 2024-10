Tir in difficoltà sulla provinciale 588 a Castelvetro, il rimorchio scivola nel fosso

Un tir è finito parzialmente fuori strada nel pomeriggio di martedì 22 ottobre nel territorio di Castelvetro, lungo la provinciale 588, che collega il paese a Villanova, Busseto e Fidenza. Il rimorchio dell’autoarticolato è scivolato nel fosso a lato della carreggiata; il mezzo pesante è rimasto di traverso occupando tutta la sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della caserma di Caorso, in attesa dei mezzi dei vigili del fuoco per riportare il mezzo in carreggiata. Non sono segnalate criticità per la circolazione; il traffico viene deviato su viabilità alternativa.