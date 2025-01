Vedono le luci accese e scoprono che la casa è occupata da sette persone

Quattro adulti e tre minori occupano un’abitazione rurale nel territorio comunale di Castelvetro. L’immobile non è abitato da anni, ragion per cui l’interruttore del contatore dell’energia elettrica non era attivo. “Passando davanti a casa, abbiamo visto le luce accese e ci siamo insospettiti”, raccontano i proprietari. Giunti sul posto, la sorpresa è stata amara.

“In casa nostra, c’erano quattro adulti e tre bambini. Non se ne volevano andare”. Così è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’operazione ha impegnato tre pattuglie della compagnia dei carabinieri di Fiorenzuola.

