L’11 luglio parte Fol in Fest: 4 giorni dedicati alla cultura nelle nostre montagne

Giunto ormai alla sua terza edizione, il Fol in Fest è pronto a partire: articolato in quatro giornate si sposterà ogni giorno da un comune promotore all’altro- in ordine Alta val Tidone, Morfasso, Ottone e Ferriere) – unendo così momenti di spettacolo ed intrattenimento ad altri di approfondimento culturale. Centrale sarà il ruolo della montagna, dove spesso queste iniziative rimangono su carta e il Fol in Fest ha creato qualcosa di concreto con la capacità di portare cultura e intrattenimento nel comprensorio montano. Importane anche il supporto della Rai Emilia Romagna che farà da patrocinio supportando l’intero evento.

Gli eventi

La quattro giorni partirà giovedì 11 luglio in Alta Val Tidone, dove nel corso della giornata ci sarà l’inaugurazione del festival alle 18.00, successivamente andrà in atto lo spettacolo “Inimitabili: D’Annunzio e Marinetti” di Edoardo Sylos Labini.

Il venerdì a Morfasso sarà segnato dal cammino con Sergio Muniz lungo i paesaggi più belli del nostro appennino dove, infine, l’attore e showman si racconterà durante il pranzo.

Il sabato ad Ottone, sarà una giornata dedita allo spettacolo e alla musica in cui Marco Coppi e Cristiana Giorgi reinterpreterà alcuni dei brani più iconici dei Beatles; successivamente Ippolita Baldini metterà in scena sullo stile del vecchio varietà “Mia mamma è una marchesa”.

L’ultimo giorno a Ferriere andrà in scena Laù, spettacolo interpretato dal poeta Davide Rondoni e la danzatrice Rebecca Mazzola.

Infine, si concluderà il festival con il concerto “Free spirits in concert” degli Spiriti Liberi composti da Markus Stockhausen trombettista, Lino Capra Vaccina alle percussioni – storico braccio destro di Battiato – e da Alireza Mortazavi che suonerà il santur, antichissimo strumento iraniano.