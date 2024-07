Alpini in festa a Ferriere: Antonio Barbieri ha compiuto 104 anni

Ha compiuto 104 anni il reduce alpino ferrierese Antonio Barbieri. Lo hanno festeggiato in tanti nella sua casa di Pomarolo dove lo hanno raggiunto i suoi amici alpini, la sindaca Carlotta Oppizzi, il parroco don Stefano Garilli. Sono stati accolti da Antonio, in divisa “alpina”, con il suo cappello dalla penna nera e la camicia a quadretti bianca e rossa della sezione Ana di Piacenza.

Barbieri fa parte del gruppo alpini di Ferriere con cui è sempre presente alla iniziative locali e alle manifestazioni alpine in tutta la provincia. Il presidente della sezione Ana di Piacenza, Gianluca Gazzola, ha ricordato infatti la presenza di Antonio agli annuali raduni, come la Festa Granda, ma anche ai campi scuola dove partecipano i ragazzi. La sua presenza è una dimostrazione concreta dei valori alpini di partecipazione, di solidarietà, fraternità, amore per il territorio e l’Italia (combatté tra Grecia, Russia e Albania dal 1940, a 20 anni).

“Non mancherò” dice Antonio Barbieri quando il capogruppo delle penne nere di Ferriere, Luigi Malchiodi, gli dice che manca poco alla Festa Granda 2024 che si terrà proprio a Ferriere il 14 e 15 settembre. “Mi sono già prenotato”, scherza. Esempio di grande forza, tenacia e voglia di stare in compagnia, Antonio ha brindato con gli amici e cantato le canzoni popolari intonate durante la festa.