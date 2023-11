Domenica di lavoro per liberare Castagnola. Allerta per il dissesto idrogeologico

Il sole è tornato a illuminare la provincia di Piacenza. Ma l’attenzione degli enti preposti è rimasta alta soprattutto nei territori maggiormente colpiti dalle precipitazione delle scorse ore. La Protezione civile della Regione Emilia-Romagna nel frattempo ha emesso una nuova allerta meteo arancione per la montagna e collina e gialla per la pianura. Sotto al lente d’ingrandimento il rischio che si possano manifestare nuove frane vista la criticità idrogeologica del territorio.

In Alta Val d’Aveto, a Castagnola, nel comune di Ferriere, l’impresa Fratelli Carboni di Marsaglia sta lavorando per liberare l’abitato dall’isolamento. A Cattaragna il maltempo ha recato alcuni danni al campo di calcetto realizzato dal circolo Anspi un paio di anni fa. Il forte vento ha infatti piegato dei pali, la recinzione e divelto la porta di ingresso. “Rimetteremo tutto a posto”, dicono i volontari del circolo. Farini è ancora alle prese con i danni alla briglia e alla scogliera ai Sassi Neri e con gli abitati isolati di Mortè (nella zona di Vigonzano) e Casali (vicino a Pradovera), ma ieri non sono state riferite altre criticità.

Per quanto riguarda le previsioni, non sono attese precipitazioni almeno fino a giovedì prossimo. Una buona notizia soprattutto per le decine di operatori impegnati a ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le zone segnate dal maltempo.