Frana tra Curletti e Cattaragna, sepolto un uomo che stava tagliando legna

Un uomo di 65 anni è rimasto travolto da una frana mentre stava tagliando la legna a lato della strada tra Curletti e Cattaragna, in Alta Val Nure.

I soccorritori non sono ancora riusciti ad individuarlo.

Sul posto i mezzi del 118, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino, per rimuovere l’ammasso di terra e piante che ha sepolto l’uomo occorre attendere l’arrivo di uno scavatore.