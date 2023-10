Alta Val Nure: restano isolate Casaldonato e Castagnola, raggiungibile Pomarolo

La giornata di sole di oggi potrebbe presto lasciare spazio ad altri fenomeni temporaleschi. Mentre continua il lavoro di vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri forestali e operatori della Provincia nelle zone colpite dall’alluvione è stata diramata una nuova allerta meteo di colore giallo su tutta la provincia di Piacenza per l’intera giornata di domani. In pianura e bassa collina è segnalato il rischio per le piene dei fiumi e dei corsi d’acqua minori, in alta collina e montagna sono invece previsti temporali. Prosegue nel frattempo la criticità idrogeologica, anche se dopo una giornata di duro lavoro arrivano le prime buone notizie.

La strada provinciale di Val d’Aveto è stata riaperta in serata, ma resta a disposizione solo per i mezzi di soccorso. “Sono state inoltre riaperte al transito tutte le altre strade provinciali per le quali ieri si era resa necessaria l’interruzione della circolazione” fanno sapere dall’ente di via Garibaldi. A pagare il prezzo più alto dell’alluvione di ieri sono state le valli del Nure e dell’Aveto. Nel Comune di Ferriere dove il fiume è sceso a quota 0,16 metri (ieri il picco massimo è stato 1.86) restano isolate le frazioni di Casaldonato e Castagnola, dove la strada è stata letteralmente spazzata via da una frana. In giornata sono state invece liberate Pomarolo e Cattaragna. Per quest’ultima rimane la problematica legata alla mancanza di acqua potabile.

Nel frattempo resta alta l’attenzione alle frane che potrebbero staccarsi dai versanti appenninici e collinari, e ai letti dei torrenti intasati da detriti, rami e alberi spezzati. Abbassandoci di quota, a Farini resta chiusa la strada che portai ai Sassi Neri, ma già dalla serata di ieri i residenti che abitano lungo il torrente sono potuti rientrare nelle proprie case. A Mareto l’acqua ha invaso non solo cantine e garage, ma anche interi appartamenti. Malumore tra i residenti che nei gironi precedenti all’alluvione avevano segnalato diversi tombini e griglie intasate da detriti di asfalto in seguito a dei lavori di rifacimento stradale. Da Bettola in giù non sono stati rilevati danni, ma resta alta l’attenzione anche in vista delle probabili precipitazioni delle prossime ore.