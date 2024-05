Nuova ondata di pioggia e grandine su città e provincia, ma domani torna il sole

Anche nella giornata di oggi, sabato, il maltempo ha colpito il territorio piacentino.

In Val Trebbia, in particolare sulle colline di Travo, sono bastati venti minuti di pioggia per allagare le strade e creare dei piccoli torrenti sulla carreggiata.

Nella zona di Trevozzo, in Val Tidone, già pesantemente colpita nei giorni scorsi, si segnala una grandinata nel primo pomeriggio.

Precipitazioni abbondanti anche in Val d’Arda e nella zona di Carpaneto.

Nella tarda serata di oggi dovrebbe tornare il sereno, destinato a durare secondo le previsioni anche per l’intera giornata di domani, domenica 26 maggio.